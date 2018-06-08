الجارديان: 60 ألف سائق يابانى أظهروا أعراض مرض الخرف

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تقرير جديد أظهر أن ما يقرب من 60 ألف سائق من كبار السن فى اليابان أظهروا علامات الخرف، مما يؤكد معاناة البلاد لمعالجة العدد المتزايد من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.

وأوضح التقرير أن حوالى 57 ألف سائق فى عمر الـ75 وما فوق أظهروا الأعراض عند تجديد رخص القيادة خلال 12 شهرًا حتى نهاية مارس الماضى، وفقًا لوكالة الشرطة الوطنية.

في إطار تغيير قوانين السلامة على الطرق التى أُدخلت في العام الماضى، طُلب من السائقين الذين ظهرت عليهم أعراض الخرف أن يروا الطبيب كجزء من الجهود المبذولة لخفض عدد الحوادث التى يتعرض لها كبار سائقى السيارات.

ووفقاً للشرطة، خضع أكثر من مليونى سائق لاختبارات وظائف إدراكية خلال العام المنتهي في مارس ، وكان هناك ما يزيد قليلاً على 57 ألف شخص مشتبه في إصابتهم بنوع من الخرف.

وقالت وكالة الشرطة إن حوالي 1900 من كبار السائقين أوقفت أو ألغيت رخصهم ، في حين سلم 16 ألف آخرين رخصهم طواعية.