التحالف العربى يدين تهديدات ميليشيا الحوثى لموظفى الإغاثة باليمن

الرياض /أ ش أ/

أعرب التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، عن قلقه بشأن بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول سحب موظفيها العاملين بالمجال الإغاثى والإنسانى من اليمن.

وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركى المالكى - فى تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية - التزام التحالف بتسهيل عمل موظفى الإغاثة الإنسانية فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، إضافة إلى توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الموظفين، دون المساس بحقهم وحريتهم فى التنقل لتقديم العمل الإغاثى والإنساني.

كما أدان التحالف تهديدات الحوثيين لحياة المدنيين وموظفى الإغاثة الدولية، محملا إياهم تبعات تردى الأوضاع الإنسانية أو الأمنية فى مناطقهم، مبديا فى الوقت ذاته استعداده للعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدتها فى استكمال أعمالها الإنسانية فى اليمن.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت - أمس - سحب 71 من موظفيها الأجانب فى اليمن ونقلتهم إلى جيبوتي، بسبب الحوادث الأمنية والتهديدات.