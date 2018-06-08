الأمن العام ينفذ الحكم فى 75 ألف هارب على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في ضبط" 202 قضية مخدرات، 7 تشكيلات عصابية ، 15 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 67 سجين ومتهم ومراقب هاربين ، 460 دراجة نارية مخالفة، 8 سيارات ودراجات نارية مبلغ بسرقتهم ، 13 قضية إتجار فى الألعاب النارية، تنفيذ 75807 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .