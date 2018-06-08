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استطلاع رأى: نصف الفرنسيين غير مقتنعين بوزير الداخلية وخطاباته لا تطمئنهم

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:27 م
استطلاع رأى: نصف الفرنسيين غير مقتنعين بوزير الداخلية وخطاباته لا تطمئنهم جيرار كولومب
كتب: أحمد علوى
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على الرغم من دوره البارز بين الوزراء الفرنسيين، أظهر استطلاع للرأى أجراه معهد أدوكسا، أن نحو نصف الشعب الفرنسى غير مقتنع  بـ"جيرار كولومب" كوزيرا للداخلية الفرنسية، رغم دوره الرائد فى مجال مكافحة الإرهاب فى فرنسا، وإحباط الكثير من العمليات الدموية فى عهده، وفقاً لوسائل الإعلام الفرنسية.

وأشارت نتيجة الاستطلاع إلى أن 45% من الفرنسيين، لا يعرفون وزير الداخلية الفرنسى، ولا يشعرون بوجوده فى الوزارة من خلال أى تدابير على أرض الواقع، بينما هناك 28% هم من يرون أن عمله وقرراته جيدة جدا، وجاء هذا الاستطلاع بعد مرور عام كامل على تعيين عمدة ليون السابق وزيرا للداخلية فى حكومة ماكرون، وبشكل عام فهناك 51 % راضون عن أداء كولومب.

وقال "ادوكسا"، إن هذه النتيجة جاءت على حد وصف الخاضعين للاستطلاع، إنه ليس متحدث جيد، وخطاباته لا تبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين.

يشار إلى أن وزراء الداخلية السابقين "برناركازنوف" و"مانويل فالس" كانت نسبة الثقة فيهم أعلى من نظيرهم الحالى فى نفس الفترة الزمنية .


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وزير الداخلية الفرنسى

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