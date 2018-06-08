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الجمعة، 08 يونيو 2018 09:17 ص
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استراليا تطلب من الصين الموافقة على زيارة وزيرة الخارجية وسط توترات

الجمعة، 08 يونيو 2018 09:16 ص
استراليا تطلب من الصين الموافقة على زيارة وزيرة الخارجية وسط توترات رئيس وزراء استراليا مالكوم ترنبول
سيدنى (رويترز)
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قالت متحدثة باسم وزير الخارجية الاسترالية جولى بيشوب اليوم الجمعة إن استراليا طلبت من الصين الموافقة على زيارة بيشوب لبكين فى ظل توتر دبلوماسى بين البلدين.

ويعقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعات سنوية منذ عام 2014. وفى هذا الإطار من المقرر أن تسافر بيشوب إلى الصين هذا العام. وقالت المتحدثة لورين جيانولى لرويترز "نناقش مواعيد الحوار المقبل مع الصين".

وقال محللون إن رد الصين سيعكس ما إذا كانت تعتزم مواصلة موقفها المتحفظ تجاه استراليا بعد اتهامات استرالية لبكين بالتدخل فى شؤونها الداخلية.

 


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