اجتماع رباعى استخباراتى لمركز تبادل المعلومات بمشاركة روسية وعراقية وإيرانية

كتب : أحمد جمعة

عقد مدير الاستخبارات العسكرية العراقى اللواء الركن سعد العلاق، اجتماعا مع رؤساء وفود الدول المشاركة فى مركز تبادل المعلومات الرباعى، الذى يضم روسيا والعراق وإيران وسوريا.

وأعرب مدير الاستخبارات العراقى – بحسب روسيا اليوم - عن ثقته بتوطيد العلاقات ما بين دول المركز واستمرارها وبما يخدم مصالح الدول المشاركة فيه ويعزز أمنها الوطنى والقومى، داعيا إلى الاستمرار فى التنسيق والتعاون حتى بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابى.

وأكد رؤساء وفود البلدان المشاركة عن تقديرهم للعراق لاستضافته المركز على أراضيه، وللجهود التى يبذلها مدير المركز بما أسهم فى نجاح عمله فى تقديم معلومات مهمة سارعت بتقويض نشاطات العصابات الإرهابية فى العراق وسوريا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الأمنية التى تهم الدول الأربعة والأمن الدولى والإقليمى ككل، وبحث المشاركون فى الاجتماع سبل تطوير عمل المركز والخطط الكفيلة بديمومة عمله فى تعزيز الأمن بالمرحلة القادمة.