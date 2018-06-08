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إصابة شخصين جراء اعتداء إرهابيين على ريف إدلب الشمالى بسوريا

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:19 م
إصابة شخصين جراء اعتداء إرهابيين على ريف إدلب الشمالى بسوريا سوريا - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أُصيب شخصان بجروح، اليوم الجمعة، جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية برصاص القنص على بلدتى كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر أهلية قولها، "إن إرهابيين ينتشرون فى ناحية رام حمدان المجاورة لبلدة الفوعة استهدفوا المدنيين فى بلدتى كفريا والفوعة المحاصرتين منذ أكثر من 3 سنوات برصاص القنص والرشاشات، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح".

يذكر أن أهالى بلدتى كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالى يعانون من حصار خانق، تفرضه عليهم التنظيمات الإرهابية، التى تستهدف البلدتين بالقذائف الصاروخية والهاون واسطوانات الغاز ورصاص القناصة، ما تسبب باستشهاد العديد من الأشخاص وإصابة آخرين معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.

 


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