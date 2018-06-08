إرشادات "الصحة" لحفظ الأطعمة بالثلاجة لضمان سلامتها × 10 معلومات

كتب وليد عبد السلام

ارتفاع درجة الحرارة بفصل الصيف يحدث تعفنا سريعا للفواكه والخضار واللحوم، كما تحدث مفاجآت أخرى مسئولة عنها بكتيريا تتكاثر لتنتج سموما تسبب تسمما غذائيا، ومع وجود الثلاجات أصبح الأمر مختلفاً لكنه يتطلب الالتزام بمجموعة من الضوابط.

"اليوم السابع" يستعرض فى السطور التالية أهم التعليمات التى حددتها وزارة الصحة لحفظ الأغذية المختلفة فى الثلاجة بالتزامن مع شهر رمضان.

1- تبريد الطعام الساحن قبل وضعه بالثلاجة.

2- تغطية جميع الأغذية المحفوظة.

3- الفصل بين الأغذية النيئة ونظيرتها المطبوخة.

4- ألا تزيد مدد تخزين الأطعمة المطبوخة عن 3 إلى 5 أيام فى الثلاجة.

5- عدم ملء الثلاجة بالأطعمة للسماح بمرور تيار هواء بارد بين الأطعمة.

6- إذابة الأطعمة باستخدام الميكرويف أو الرف السفلى للثلاجة وليس درجة حرارة الغرفة.

7- تحفط الدواجن واللحوم والبيض والخضراوات والفواكة بعد أقل من ساعتين من شرائها.

8- ضعى الأغذية الجاهزة للأكل فى الرفوف العلوية.

9- يمكن حفظ اللحوم فى الثلاجة حتى 5 أيام بحد أقصى.

10- حفظ الدواجن والأسماك فى الثلاجة حتى يومين كحد أقصى.