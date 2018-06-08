video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 09:50 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

إرشادات "الصحة" لحفظ الأطعمة بالثلاجة لضمان سلامتها × 10 معلومات

الجمعة، 08 يونيو 2018 08:23 م
إرشادات "الصحة" لحفظ الأطعمة بالثلاجة لضمان سلامتها × 10 معلومات حفظ الأطعمة فى الثلاجة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

ارتفاع درجة الحرارة بفصل الصيف يحدث تعفنا سريعا للفواكه والخضار واللحوم، كما تحدث مفاجآت أخرى مسئولة عنها بكتيريا تتكاثر لتنتج سموما تسبب تسمما غذائيا، ومع وجود الثلاجات أصبح الأمر مختلفاً لكنه يتطلب الالتزام بمجموعة من الضوابط.

"اليوم السابع" يستعرض فى السطور التالية أهم التعليمات التى حددتها وزارة الصحة لحفظ الأغذية المختلفة فى الثلاجة بالتزامن مع شهر رمضان.

1- تبريد الطعام الساحن قبل وضعه بالثلاجة.

2- تغطية جميع الأغذية المحفوظة.

3- الفصل بين الأغذية النيئة ونظيرتها المطبوخة.

4- ألا تزيد مدد تخزين الأطعمة المطبوخة عن 3 إلى 5 أيام فى الثلاجة.

5- عدم ملء الثلاجة بالأطعمة للسماح بمرور تيار هواء بارد بين الأطعمة.

6- إذابة الأطعمة باستخدام الميكرويف أو الرف السفلى للثلاجة وليس درجة حرارة الغرفة.

7- تحفط  الدواجن واللحوم والبيض والخضراوات والفواكة بعد أقل من ساعتين من شرائها.

8- ضعى الأغذية الجاهزة للأكل فى الرفوف العلوية.

9- يمكن حفظ اللحوم فى الثلاجة حتى 5 أيام بحد أقصى.

10- حفظ الدواجن والأسماك فى الثلاجة حتى يومين كحد أقصى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحتك فى وصفة.. اتعامل مع الالتهابات بكل أنواعها بمشروب وردة المسك

الصحة

الاطعمة

الثلاجة

اللحوم

الدواجن

أخبار الصحة

اخبار اليوم




لا تفوتك
محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة