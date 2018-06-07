90 % من سيارات نقل الركاب بفنزويلا "مشلولة" بسبب الأزمة الاقتصادية

قال الأمين العام لاتحاد النقل العام فى فنزويلا ، خوسيه لويس تروثيل، إن هناك "انهيار تام فى وسائل النقل العام فى فنزويلا، حيث أن 90% من السيارات المستعملة لنقل الركاب مشلولة نظرا للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد".

ووفقا لصحيفة "بورتا فوليو" الكولومبية، أضاف تروثيل إن "هناك حالة من الفوضى والانهيار التام لوحدات النقل، ومنذ 2015 وهناك أزمة فى القطاع ولكن تفاقم الوضع الآن لمستويات حرجة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن بعض العاملين فى كاراكاس يمشون عدة كيلومترات للوصول إلى مكاتبهم، فى حين انتقل آخرون من بلدات إلى آخرىقريبة من عملهم، وهناك من ينتقل فى شاحنات نقل مع البضائع.

وقال ممثل الاتحاد أن حوالى 300 ألف وحدة فى فنزويلا كانت تعمل فى تنقل الأشخاص قبل الأزمة الاقتصادية ، ولكن الأزمة الاقتصادية أثرت عليهم أيضا بسبب التضخم ونقص الزيوت اللازمة لتلك الشاحنات وغيرها من مواد الصيانة، وترك 90% منهم بدون صيانة مما أدى إلى انهيار هذا القطاع.