86 قتيلا وعشرات الجرحى فى صفوف ميليشيات الحوثى خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب سمير حسنى

قال مراسل قناة سكاى نيوز، إن عددا كبيرا من ميليشيا الحوثى، قتلوا فى عدة جبهات بينما جرح العشرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت أظهرت مسودة أن خطة للسلام فى اليمن، وضعتها الأمم المتحدة تدعو الحوثيين إلى التخلى عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف حملة القصف التى يشنها عليهم التحالف بقيادة السعودية بالإضافة إلى التوصل لاتفاق للحكم الانتقالى.

ولم يتم الإعلان عن الخطة بعد وقد تدخل عليها تعديلات وهى أحدث الجهود لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات فى اليمن والتى سببت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.