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563 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الخميس، 07 يونيو 2018 09:00 ص
563 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب ــ محمود طه حسين
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بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بواقع 563 ألف طالب وطالبة أداء امتحاناتهم فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتشمل الألمانية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والصينية.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه بدأ اليوم الخميس الطلاب امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، موضحا أن 563 ألفا و360 طالبا يختبرون فى اللغة الأجنبية الثانية فى الشعبتين الأدبية والعلمية، بينما يؤدى الامتحان فى مادة التربية الوطنية 557.334 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1777 لجنة سير، وتشمل اللغة الأجنبية فى مواد "الإيطالية والإسبانية والصينية والألمانية والفرنسية".

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت  الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر  الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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