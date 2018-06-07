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563 ألف طالب بالثانوية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية والوطنية

الخميس، 07 يونيو 2018 12:00 ص
563 ألف طالب بالثانوية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية والوطنية طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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يؤدى اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم فى اليوم الثالث للاختبارات امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
 
وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه يؤدى اليوم الخميس الطلاب امتحان مادتى الغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، موضحا أن 563 ألف و360 يختبرون فى اللغة الأجنبية الثانية فى الشعبتين الأدبية، والعلمية بينما يؤدى الامتحان فى مادة التربية الوطنية 557334 طالب وطالبة، موزعين على 1777 لجنة سير، وتشمل اللغة الأجنبية فى مواد" الإيطالية والأسبانية والصينية والألمانية والفرنسية".
 
وأوضح رئيس عام الامتحانات، أن عدد الأسئلة فى بوكليت اللغات "الألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية 36 سؤالا يجيب الطالب على 32 جزئية فقط منها ، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على الملاحظين داخل اللجان بضرورة توخى الدقة والحذر خلال عملية توزيع كراسات الامتحانات حسب المادة التى اختارها الطالب، مشيرا إلى أن كل عدد من الطلاب يمتحنون فى مادة بعينها من مواد اللغة الثانية سوف يكون لهم مظروف به كراسات البوكليت حسب العدد فى كل لجنة فرعية، مؤكدا أنه سيكون هناك دقة وسرعة فى توزيع البوكليت حفاظا على وقت الطلاب داخل اللجان.

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