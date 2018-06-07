ولى العهد الأردنى يزور مصابى الاحتجاجات من رجال الأمن

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زار الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد الأردنى، اليوم الخميس عددا من مصابى الأمن العام وقوات الدرك، الذين يتلقون العلاج فى مدينة الحسين الطبية بعمان إثر إصابتهم أثناء تأديتهم لواجبهم أمس بتأمين الاحتجاجات التى شهدتها منطقة الدوار الرابع فى عمان، حيث مقر رئاسة الوزراء.

وبحسب الديوان الملكى الهاشمى، اطمأن ولى العهد الأردنى، على حالة المصابين الصحية، واستمع إلى شرح من مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب معين الحباشنة عن الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة لهم.

وأعرب الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، خلال الزيارة التى رافقه خلالها مديرا الأمن العام وقوات الدرك الأردنيان، عن اعتزازه بمنتسبى الأمن العام وقوات الدرك وجميع الأجهزة الأمنية الذين يسهرون على حماية أمن الوطن والمواطن.