video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 07:09 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

ولى العهد الأردنى يزور مصابى الاحتجاجات من رجال الأمن

الخميس، 07 يونيو 2018 06:09 م
ولى العهد الأردنى يزور مصابى الاحتجاجات من رجال الأمن الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد الأردنى
أ ش أ
إضافة تعليق

زار الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد الأردنى، اليوم الخميس عددا من مصابى الأمن العام وقوات الدرك، الذين يتلقون العلاج فى مدينة الحسين الطبية بعمان إثر إصابتهم أثناء تأديتهم لواجبهم أمس بتأمين الاحتجاجات التى شهدتها منطقة الدوار الرابع فى عمان، حيث مقر رئاسة الوزراء.

وبحسب الديوان الملكى الهاشمى، اطمأن ولى العهد الأردنى، على حالة المصابين الصحية، واستمع إلى شرح من مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب معين الحباشنة عن الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة لهم.

وأعرب الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، خلال الزيارة التى رافقه خلالها مديرا الأمن العام وقوات الدرك الأردنيان، عن اعتزازه بمنتسبى الأمن العام وقوات الدرك وجميع الأجهزة الأمنية الذين يسهرون على حماية أمن الوطن والمواطن.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صندوق النقد الدولى يرحب بدعوة ملك الأردن إلى حوار وطنى حول قانون الضريبة

الأردن: الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أداء اليمين الدستورية

الجار الله عن تدخل "الجزيرة" فى الأردن: "لن تتاح الفرصة لهم ولإخوان الأبالسة"

تعليق كافة الاحتجاجات فى الأردن لمنح الحكومة الجديدة فرصة للعمل

الأردن ترسل دفعة ثانية من المساعدات الطبية لغزة

ولى العهد الأردنى

الأردن

أخبار عربية




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة