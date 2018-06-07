وكيل الأزهر يجتمع بوعاظ البحر الأحمر ويطالبهم توجيه الشباب

كتب لؤى على

عقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور محيى الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ومؤمن متولى الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، اجتماعا مع وعاظ البحر الأحمر، لحثهم على بذل المزيد من الجهود الدعوية التي تتميز باللغة البسيطة القادرة على توصيل الرسالة .

وأكد وكيل الأزهر على أن محافظة البحر الأحمر من المحافظات التي تجذب الناس للسياحة والترفيه والاستجمام، والقري السياحية تحتاج لبرامج فكرية ودينية ، فكثير من الناس يأتي للتأمل والراحة النفسية ولا يجب التعامل معها على أنها مكان للهو بل تحتاج إلى الاقتراب من الشباب بصفة خاصة وتوجيههم فكريا ودينيا

كما أكد على ضرورة التواصل مع مديرية الأوقاف بالمحافظة والتعاون معها في المحاضرات والدروس وخطب الجمعة وتسيير القوافل الدعوية المشتركة للأندية والقرى السياحية.

وقال الدكتور محي الدين عفيفي إن محافظة البحر الأحمر من أكبر المحافظات مساحة وتحتاج لجهود دعوية متواصلة ، وبالتعاون مع مديرية الأوقاف يمكن تسيير قوافل دعوية مشتركة بين المدن يستفيد منها المواطنين في كافة مدن المحافظة من حلايب وحتى رأس غارب، مشيرا إلى قيام مجمع البحوث بوضع تصور خاص لعمل تلك القوافل داخل محافظة البحر الأحمر، وكذلك دعم وتطوير لجان الفتوي بمدن المحافظة.

وطالب الوعاظ بضرورة الاهتمام بقضية القدس في كافة الفعاليات والدروس والخطب والمحاضرات، وتذكير الشباب بتاريخ القدس وعروبتها وإسلاميتها عاصمة أبدية لفلسطين ، لنحي ذلك في قلوب الشباب ، فنحن أمة لها تاريخ يجب أن نحافظ عليه في ظل العولمة التي تحاول محو هويتنا لخلق جيل لا يعرف تاريخ أمته.

حضر الاجتماع الشيخ رفعت ثابت مدير أوقاف البحر الأحمر.​



وكيل الأزهر يجتمع بوعاظ البحر الأحمر (1)



وكيل الأزهر يجتمع بوعاظ البحر الأحمر (2)



وكيل الأزهر يجتمع بوعاظ البحر الأحمر (3)