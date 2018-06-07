video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 07:09 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وصول حزمة جديدة من المساعدات المصرية الصحية والإنمائية إلى بوروندى

الخميس، 07 يونيو 2018 05:29 م
وصول حزمة جديدة من المساعدات المصرية الصحية والإنمائية إلى بوروندى الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

صرحت د. عبير بسيونى رضوان سفيرة مصر فى بوروندى، بأن السفارة تقوم بالتنسيق مع الجانب البوروندى لتقديم مساعدات طبية مصرية، فى إطار حزمة جديدة من المساعدات الدوائية والصحية موجهة خصيصاً لأطفال بوروندى فى سياق الأولوية التى تمنحها البلدان للارتقاء بصحة الطفل.

 

 وأضافت السفيرة، فى تصريحات لها، أنه سيتم تقديم المساعدات خلال شهرى يونيو ويوليو 2018، وتتضمن المساعدات شحنة من الأمصال والتطعيمات الأساسية للأطفال لمكافحة الالتهاب السحائى والكوليرا والتهاب الكبد الوبائى "بى".

 

كما قامت السفيرة بإجراء عدد من المقابلات مع مسئولى وزارة الصحة لتنسيق المساعدات المصرية المقدمة للجانب البوروندى.

 

 من ناحية أخرى، استقبلت السفيرة المصرية رئيس مجموعة مستشارى الرئيس البوروندى للمكتب الاجتماعى والثقافى، وذلك للتنسيق بشأن الحزمة الجديدة من المساعدات الإنمائية التى تقدمها مصر إلى بوروندي، والتى تشمل 6300 متر من الصاج المعرج بوزن إجمالى يصل إلى 30 طنًا، وتصل شحنة المساعدات إلى بوجمبورا بنهاية يوليو 2018، حيث يستخدم الصاج فى إنشاء العديد من المدارس والمستشفيات فى بوروندى مما سيسهم فى الارتقاء بقطاعى التعليم والصحة.

 

 الجدير بالذكر، أن مصر قدمت إلى بوروندى خلال الفترة من سبتمبر 2013 إلى يونيو 2014 عدة شحنات من الصاج المعرج وصل إجمالى وزنها إلى 2370 طنًا، والتى ساهمت فى إعادة تشييد المنازل التى جرفتها مياه السيول فى تلك الفترة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأعلى للثقافة" ينظم ندوة عن "السياسة الخارجية المصرية فى عالم مضطرب" الثلاثاء

منظمى الرحلات الروسية تنصح السياح بالحصول على تأشيرة مصر عبر الخارجية المصرية

مصر

أخبار مصر

الخارجيه

مساعدات إلى بوروندي

مساعدات مصريه




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة