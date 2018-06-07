وصول حزمة جديدة من المساعدات المصرية الصحية والإنمائية إلى بوروندى

صرحت د. عبير بسيونى رضوان سفيرة مصر فى بوروندى، بأن السفارة تقوم بالتنسيق مع الجانب البوروندى لتقديم مساعدات طبية مصرية، فى إطار حزمة جديدة من المساعدات الدوائية والصحية موجهة خصيصاً لأطفال بوروندى فى سياق الأولوية التى تمنحها البلدان للارتقاء بصحة الطفل.

وأضافت السفيرة، فى تصريحات لها، أنه سيتم تقديم المساعدات خلال شهرى يونيو ويوليو 2018، وتتضمن المساعدات شحنة من الأمصال والتطعيمات الأساسية للأطفال لمكافحة الالتهاب السحائى والكوليرا والتهاب الكبد الوبائى "بى".

كما قامت السفيرة بإجراء عدد من المقابلات مع مسئولى وزارة الصحة لتنسيق المساعدات المصرية المقدمة للجانب البوروندى.

من ناحية أخرى، استقبلت السفيرة المصرية رئيس مجموعة مستشارى الرئيس البوروندى للمكتب الاجتماعى والثقافى، وذلك للتنسيق بشأن الحزمة الجديدة من المساعدات الإنمائية التى تقدمها مصر إلى بوروندي، والتى تشمل 6300 متر من الصاج المعرج بوزن إجمالى يصل إلى 30 طنًا، وتصل شحنة المساعدات إلى بوجمبورا بنهاية يوليو 2018، حيث يستخدم الصاج فى إنشاء العديد من المدارس والمستشفيات فى بوروندى مما سيسهم فى الارتقاء بقطاعى التعليم والصحة.

الجدير بالذكر، أن مصر قدمت إلى بوروندى خلال الفترة من سبتمبر 2013 إلى يونيو 2014 عدة شحنات من الصاج المعرج وصل إجمالى وزنها إلى 2370 طنًا، والتى ساهمت فى إعادة تشييد المنازل التى جرفتها مياه السيول فى تلك الفترة.