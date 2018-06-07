video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 02:23 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الألمانى: نؤكد مسؤوليتنا فى حل الأزمات بالوسائل السلمية

الخميس، 07 يونيو 2018 02:21 م
وزير الخارجية الألمانى: نؤكد مسؤوليتنا فى حل الأزمات بالوسائل السلمية المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل
برلين (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الألمانى هيكو ماس إن ألمانيا مستعدة لإعادة تأكيد مسؤوليتها كعضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى فى حل الأزمات بالوسائل السلمية، خاصة فى الوضع الحالى.

وشدد ماس - فى بيان اليوم الخميس، قبل مغادرته إلى نيويورك - قائلا "نحن بحاجة إلى أمم متحدة قوية وفعالة".

وتابع "خلال المحادثات الكثيرة التى أجريتها خلال الأشهر القليلة الماضية ، تلقيت الكثير من الدعم والتشجيع لمشاريعنا، والآن أتطلع إلى الانتخابات ونأمل فى الحصول على نتيجة جيدة".

يذكر أن ألمانيا وإسرائيل وبلجيكا كانوا قد ترشحوا على مقعدين غير دائمين داخل مجلس الأمن الدولى للعامين 2019 و2020، ومع انسحاب إسرائيل، فلم يعد لألمانيا منافس على المقعد، كما أنه من المحتمل أن تحصل على تأييد أغلبية الثلثين المطلوبة خلال التصويت فى الجلسة المزمع عقدها غدا فى الثامن من يونيو المقبل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ألمانيا: نرحب بانضمام روسيا مجددا لمجموعة السبع

ميركل: ألمانيا ستدفع إيران خارج دول الشرق الأوسط ولن تتخلى عن الاتفاق النووى

المانيا

اخبار المانيا

الخارجيه الالمانيه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة