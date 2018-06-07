وزير الخارجية الألمانى: نؤكد مسؤوليتنا فى حل الأزمات بالوسائل السلمية

برلين (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الألمانى هيكو ماس إن ألمانيا مستعدة لإعادة تأكيد مسؤوليتها كعضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى فى حل الأزمات بالوسائل السلمية، خاصة فى الوضع الحالى.

وشدد ماس - فى بيان اليوم الخميس، قبل مغادرته إلى نيويورك - قائلا "نحن بحاجة إلى أمم متحدة قوية وفعالة".

وتابع "خلال المحادثات الكثيرة التى أجريتها خلال الأشهر القليلة الماضية ، تلقيت الكثير من الدعم والتشجيع لمشاريعنا، والآن أتطلع إلى الانتخابات ونأمل فى الحصول على نتيجة جيدة".

يذكر أن ألمانيا وإسرائيل وبلجيكا كانوا قد ترشحوا على مقعدين غير دائمين داخل مجلس الأمن الدولى للعامين 2019 و2020، ومع انسحاب إسرائيل، فلم يعد لألمانيا منافس على المقعد، كما أنه من المحتمل أن تحصل على تأييد أغلبية الثلثين المطلوبة خلال التصويت فى الجلسة المزمع عقدها غدا فى الثامن من يونيو المقبل.