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الخميس، 07 يونيو 2018 03:36 م
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وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك

الخميس، 07 يونيو 2018 02:05 م
وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية
أ ش أ
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كلف اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية اليوم الخميس، المحافظين فى مختلف محافظاتهم بضرورة تفعيل وتكثيف تواجد الحملات الرقابية بالأحياء والشوارع، لمتابعة الاستعدادات والترتبيات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتشغيل المخابز والمرور من قبل اللجان المختصة وتكثيف الحملات التموينية بالأسواق. 
 
وقال اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية اليوم فى تصريح صحفى إنه سوف يتابع أداء المحليات بالمحافظات من خلال غرفة عمليات وإدارة الأزمات بمقر وزارة التنمية المحلية، كما يتابع الوزير الاستعدادات بالمحافظات لما تم اتخاذه لاستقبال عيد الفطر المبارك بالمحافظات.
 
يذكر أن المحليات بالتنسيق مع مديريات التموين وأجهزة الشرطة تقوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية بالاشتراك مع الطب البيطرى ومباحث التموين، كما يتم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظات لتلقى الشكاوى من المواطنين.
 
 

 


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أبوبكر الجندي

التنمية المحلية

عيد الفطر

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