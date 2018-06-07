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وزير الأوقاف فى مكتبه بعد قرار تكليف رئيس الحكومة الجديد

الخميس، 07 يونيو 2018 04:19 م
وزير الأوقاف فى مكتبه بعد قرار تكليف رئيس الحكومة الجديد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خبر تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة أثناء وجوده بمكتبه بديوان الوزارة بباب اللوق بوسط القاهرة.

ويباشر مختار جمعة عمله فى معظم أيام شهر رمضان بمكتبه على فترتين مع أعضاء الهيئة الفنية لمكتب فى الصباح من العاشرة حتى السادسة مساء، وعقب صلاة العشاء حتى الواحدة ليلا وهو ما شهدته الثلاثة أيام الماضية.

وكانت أول فعالية يشهدها الوزير بعد استقالة الحكومة أمس الأول بنصف ساعة، هى حضوره احتفال الوزارة بفتح مكة بمسجد السيدة عائشة وإلقاء كلمة ولقاءه بعدد من القيادات فى جلسة خاصة بالمسجد مع عدد من الصحفيين، مؤكدا أنه يعمل لآخر لحظة فى تكليفه وزيرا.

ويأتى تكليف مدبولى وسط علاقات طيبة مع مختار جمعة وسابقة أعمال بين وزارتى الإسكان والأوقاف تباشرها الإسكان فى إنشاء 10 تجمعات سكنية على أرض الإسكان لتفاهمات بين الجانبين.


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