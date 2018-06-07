واشنطن بوست: احتجاز 52 ألف مهاجر على الحدود الأمريكية فى مايو الماضى

واشنطن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن قوات حرس الحدود الأمريكية ألقت القبض على أكثر من 50 ألف شخص فى شهر مايو الماضى، وفقا لبيانات وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، أمس الأربعاء.

وأشارت الصحيفة الأمريكية -فى تقرير بثته على موقعها الالكترونى اليوم الخميس، إلى أن عدد حالات الاعتقال تشير إلى أن تصاعد أساليب إنفاذ القانون التى تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بما فى ذلك فصل الاباء المهاجرين عن أبنائهم، لم يكن لها تأثير فورى رادع .

وقالت وزارة الأمن الداخلى، إنها وضعت 51 ألفا و912 من المهاجرين فى أماكن الاحتجاز فى مايو الماضي، وهو الرقم الذى يفوق بحوالى ثلاثة أضعاف الرقم المسجل فى نفس الفترة من العام الماضى فى أعقاب تنصيب ترامب.

وأضافت الصحيفة أن الاعتقالات على الحدود خلال الربيع ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ تولى ترامب مقاليد الحكم، مشيرة إلى أن الفشل فى كبح جماح تدفق المهاجرين جعل الرئيس الأمريكى غاضبا من وزيرة الأمن الداخلى كريستين نيلسين ومساعدين آخرين، يرى ترامب انهم لم يفعلوا ما يكفى لإنهاء تدفق المهاجرين.

يشار إلى أن مساعدى البيت الأبيض يتلقون تحديثات منتظمة حول أعداد المهاجرين غير الشرعيين خلال هذا الربيع، وقال مسئولو الإدارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن أرقام شهر مايو ماضى لم تفاجئهم، متوقعين أن تظل تلك الأرقام مرتفعة فى الصيف، ومن جانبه قال تايلر هولتون المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، فى بيان أمس الأربعاء، أن الحملة التى تقودها الإدارة تحتاج إلى المزيد من الوقت كى تؤتى ثمارها.