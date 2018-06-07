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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الخميس، 07 يونيو 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على مناطق الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الاحمر تكون معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية 
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : 

 
الصغرى العظمى 
 
القاهرة 25 37 
 
وسط الدلتا 24 37
 
الإسكندرية 22 31
 
بلطيم 21 31
 
مطروح 20 29
 
السلوم 20 34
 
سيوة 23 37
 
بورسعيد 23 30
 
دمياط 22 30
 
العريش 18 32
 
رفح 18 31
 
الإسماعيلية 22 37
 
السويس 23 37
 
رأس سدر 24 37
 
نخل 18 35
 
نويبع 27 37
 
طابا 20 36 
 
كاترين 16 32
 
الطور 25 37
 
شرم الشيخ 27 37
 
الغردقة 27 38
 
مرسى علم 26 37
 
الفيوم 24 38
 
بنى سويف 24 38
 
المنيا 22 38
 
أسيوط 23 38 
 
سوهاج 23 38
 
قنا 25 40
 
الأقصر 26 41
 
أسوان 27 41
 
أبوسمبل 26 40
 
الوادى الجديد 23 40
 
شلاتين 26 37
 
ابو رماد 27 36
 
راس حدربة 28 35
 
حلايب 28 35
 
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 
الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 32 45
 
المدينة 33 46
 
الرياض 31 46
 
المنامة 35 40
 
أبوظبى 32 42
 
الدوحة 34 44
 
الكويت 34 49
 
دمشق 20 38
 
بيروت 24 30
 
عمان 18 34
 
القدس 19 30 
 
غزة 23 30
 
بغداد 28 44
 
مسقط 35 39
 
صنعاء 16 28
 
الخرطوم 29 42
 
طرابلس 21 33
 
تونس 17 27
 
الجزائر 15 21
 
الرباط 14 23
 
نواكشوط 26 36
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 
الصغرى العظمى 
 
أنقرة 14 29 
 
اسطنبول 20 29 
 
اسلام اباد 30 43
 
نيودلهى 32 41
 
جاكرتا 24 33
 
بكين 22 33
 
كوالامبور 24 32
 
طوكيو 20 27
 
أثينا 19 32
 
روما 18 29
 
باريس 16 24
 
مدريد 15 24
 
برلين 16 26
 
لندن 14 22
 
مونتريال 11 21
 
موسكو 08 15
 
نيويورك 16 23
 
واشنطن 17 26

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