ننشر تفاصيل زيارة ابراهيم محلب لمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تفقد اليوم المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن الدولة، يرافقه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، اللواء رضا سويلم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن شمال سيناء، وممثل القوات المسلحة العميد شريف العرايشى رئيس أركان قطاع تأمين شمال سيناء ، والعميد حسام رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ، وابراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب ، ايهاب بكير سكرتير مجلس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة مدينة الشيخ زويد.

وقام محلب ومرافقيه بزيارة مستشفى الشيخ زويد المركزى، التقوا مع الدكتور أحمد عبد الوهاب مدير عام المستشفى والأطباء والعاملين وناقشوا معهم احتياجات المستشفى والتخصصات التى تعانى من العجز وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية .

وأعقب ذلك لقاء جماهيرى في مجلس المدينة خلاله طالب المواطنون بدعم السلع والمواد الاستهلاكية ، وتوفير باقى احتياجات المواطنين من المياه والوقود و تيسير الانتقال من الشيخ زويد الى العريش وباقى مدن المحافظة والمحافظات الأخرى ، سرعة تعويض المضارين عن أملاكهم ، والافراج عمن لم تثبت ادانتهم في عمليات ارهابية .

وكشف محلب أن زيارته جاءت بتكليف من السيد الرئيس للإطلاع على أحوالهم والوقوف على مطالبهم وتحقيقها، وأن هناك حرص من جميع القيادات على عودة الحياة الطبيعية الى سيناء وخاصة منطقتى الشيخ زويد ورفح، لافتا ،ن الفترة الحالية هى فترة مؤقتة، وأن المرحلة القادمة ستشهد تطورات وتغييرات إلى الأفضل، وعودة سيناء بما فيها الشيخ زويد ورفح والعريش إلى ما كانت عليه من قبل .

وقال أن الدولة تعد لخطة طموحة لتنمية وتعمير سيناء في مختلف القطاعات، وأن أهالى سيناء يحمون بلدهم ومصر كلها فهم خط الدفاع الأول وتحملوا الكثير من أجل مصر ، وأن مصر كلها تقدر لهم ذلك ، ولن تتركهم ، وسيكون خير سيناء لأهلها .

وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، أن هدف الزيارة هو تخفيف العبء عن أهالينا في الشيخ زويد، وأن كل الوزراء المعنيين مهتمين بحل كافة المشاكل وتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن المنظومة الأمنية ترتبط بالأمن وتحقيق مطالب المواطنين، وأن الدولة تستهدف تنمية وتعمير سيناء ، وأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الانجازات وتحقيق الأفضل لأهلنا في سيناء .

وأكد أن الدولة لن تضر أحد من أهالى سيناء ، وأنه لن يتم نقل أحد من الشيخ زويد وحتى من انتقل منهم يتم التواصل معهم لتحسين أحوالهم وعودتهم الى أفضل الأوضاع .. مشيرا الى أنه تم التخفيف عن المضارين الذين فقدوا أعمالهم ومصادر رزقهم بسبب انتقالهم من أماكنهم ، وانه تقرر صرف مبلغ 500 جنيه شهريا. ازدادادت الى 800 جنيه شهريا ، وأخيرا تم زيادة المبلغ الى 1000 جنيه شهريا بجهود اللجنة لتخفيف العبء عنهم .

وأشار اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، على حرص الجميع على تقديم الخدمات للمواطنين ودعمها .وان الدولة تقدر كافة تضحيات ومعاناة المواطنين وخاصة المنقولين من الشيخ زويد ورفح لظروف فرضت عليهم ، وأن الدولة تقدر لهم ذلك وتعمل على التخفيف عنهم بقدر الامكان والعمل على تحسين الحياة لهم يوما بعد يوم .

كما أكد أن مصر كلها تقدر ذلك لهم وتؤيدهم ، وأن العمل على عودة الحياة الطبيعية الى أهالى سيناء في كافة المناطق في وجدان كل مسئول مصرى ويهتم بتحقيقه .. كما أنه على عاتق موظفى وزارة التنمية المحلية مسئولية دعم الأهالى وبث روح الأمل والطمأنينة لديهم ومحاربة الشائعات .

وقدم الشكر للقوات المسلحة لما تبذله من تضحيات من أجل دعم وحماية الأهالى والعمل على عودة الحياة الى طبيعتها .

وأكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أن هناك حرص من القيادة السياسية وجميع الوزراء والمسئولين على تنمية وتعمير سيناء وتوفير احتياجات أبنائها وتحقيق مطالبهم .. مشيرا الى جهود لجنة تنمية واعمار سيناء لدعم مطالب المحافظة ودعم وتوفير مرافق الخدمات المتنوعة في كافة القطاعات ، ومن بينها شبكة مياه العريش بتكلفة 886 مليون جنيها ، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية وعلى رأسها المواد الغذائية والمتطلبات اليومية وتيسير الانتقالات وغيرها .

وأكد ممثل القوات المسلحة على حرص القوات منذ البداية على توفير كافة احتياجات المواطنين وتيسير تقديم الخدمات .

وأضاف أنه تم الحرص على اجراء الامتحانات على أرض المحافظة .. حيث انتهت امتحانات الدبلومات الفنية وجارى استكمال امتحانات الثانوية العامة ، وأن الدراسة ستبدأ بعد العيد في جامعتى سيناء والعريش والمعاهد العليا داخل المحافظة .