نشر سيارات الإغاثة على الطرق و المحاور خلال شهر رمضان

كتب عبد الرحمن سيد

عززت اﻹدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الاشقر مدير الادارة العامة للمرور من انتشار الخدمات المرورية و تكثيف التواجد المروري الفعّال وتسيير الحركة المرورية خلال شهر رمضان مع ملاحظة حركة السيارات على الطرق و المحاور على مدار اليوم بالكامل لإزالة اى معوقات مرورية من أعطال أو حوادث.

كما تم الدفع بسيارات الاغاثة المرورية والاوناش علي الطرق لمواجهة اي اعطال او حوادث كما تم الدفع بالدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي لمواجهة اي اشغالات تعيق الحركة المرورية في مناطق نفق السلام وأعلي البحر الأعظم وأثر النبى والمحور.

تأتى تلك اﻹجراءات فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية و بناء على تعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بتكثيف انتشار الخدمات على كافة الطرق.