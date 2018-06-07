video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 07:41 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

نائب الرئيس اليمنى يناقش مع ملحق الدفاع البريطانى التعاون العسكرى بين البلدين

الخميس، 07 يونيو 2018 07:00 ص
نائب الرئيس اليمنى يناقش مع ملحق الدفاع البريطانى التعاون العسكرى بين البلدين الفريق الركن على محسن صالح نائب الرئيس اليمنى
عدن أ ش أ
إضافة تعليق

بحث نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، الأربعاء، مع ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية العقيد مات ستوارس، تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمنى والعسكرى وبناء قدرات الأجهزة الأمنية اليمنية والتعاون المستقبلى فى هذا المجال.

من جانبه، أشاد نائب الرئيس اليمنى بمستوى العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات ودعم المملكة المتحدة المستمر لليمن وتأييدها للشرعية ولإرادة أبناء الشعب اليمني، مؤكدًا الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والاستفادة من خبرات الأشقاء والأصدقاء فى رفع قدرات منسوبى الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية بما يضاعف من نجاحاتها فى تثبيت الأمن والاستقرار وإحباط مخططات التخريب والإرهاب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن يطالب أمريكا بالتعاون لانهاء أى محاولات لتكوين ‏"حزب الله" جديد

غرق 46 مهاجرا إثيوبيا فى الطريق إلى اليمن

نائب الرئيس اليمنى

الرئيس اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

ملحق الدفاع البريطانى

التعاون العسكرى




لا تفوتك
تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة