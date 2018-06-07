نائب الرئيس اليمنى يناقش مع ملحق الدفاع البريطانى التعاون العسكرى بين البلدين

عدن أ ش أ

بحث نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، الأربعاء، مع ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية العقيد مات ستوارس، تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمنى والعسكرى وبناء قدرات الأجهزة الأمنية اليمنية والتعاون المستقبلى فى هذا المجال.

من جانبه، أشاد نائب الرئيس اليمنى بمستوى العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات ودعم المملكة المتحدة المستمر لليمن وتأييدها للشرعية ولإرادة أبناء الشعب اليمني، مؤكدًا الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والاستفادة من خبرات الأشقاء والأصدقاء فى رفع قدرات منسوبى الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية بما يضاعف من نجاحاتها فى تثبيت الأمن والاستقرار وإحباط مخططات التخريب والإرهاب.