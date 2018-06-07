موجز أخبار الساعة 1.. كعك العيد بتخفيض 30% بالمجمعات والبسكويت بـ61 جنيها

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء إنتاج الكعك وطرحه للمواطنين فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 30%.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا ..





فى إطار الاستعداد لعيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء إنتاج منتجات الكعك والبسكويت وطرحها للمواطنين فى منافذ المجمعات الاستهلاكية "النيل والأهرام وإسكندرية للمجمعات"، وكذلك من خلال منافذ الشركة العامة لمخابر القاهرة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم طرح المنتجات بأسعار مخفضة 30% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة فى الاسواق الاخرى.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غرفة العمليات والجهات الأمنية المشاركة فى الغرفة، تمكنت من ضبط 12 صفحة تروج للغش خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أكد اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، على ضرورة تنفيذ الخطة التى وافق عليها عمرو الجارحى وزير المالية والتى تستهدف طرح كميات إضافية من العملات المساعدة لتوفير الفكة المطلوبة بالأسواق تيسيرًا على المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والذى تشهد الحركة التجارية بفضله انتعاشًا ملحوظًا فى حركة البيع والشراء.

صرحت السفيرة د. هبة المراسى، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بأن وزارة الخارجية قامت اليوم الخميس بتسليم وزارة الآثار 8 قطع أثرية مصرية، بالإضافة إلى لوحة قناع فرعونى من الخشب قامت السلطات الفرنسية بضبطها بأحد محطات القطار بمدينة باريس، حيث قامت السفارة المصرية فى باريس بالتواصل مع السلطات الفرنسية لإيقاف بيع تلك القطع واتخاذ الخطوات اللازمة لتسليمها إلى السفارة لإعادتها إلى مصر.

أكدت سهام يوسف رئيس غرفة عمليات متابعة لجان امتحانات الثانوية العامة فى بنى سويف، على أن الطالب الذى قام بتصوير ونشر أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوى" على صفحات الغش الإلكترونى بعد مرور نصف ساعة من بدء لجنة مادة اللغة الأجنبية الثانية، يؤدى الامتحانات بلجنة الشهيد صفوت عبدالعظيم بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف .

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين فى كل من القطاع العام الأعمال العام والقطاع الخاص (10 عاملين فأكثر)، بلغ 1050 جنيهاً، بينما كان 942 جنيهاً فى عام 2016، بزيادة قدرها 11.5%.

أكدت مصادر بشركة مصر للطيران، أنه سيتم بدء تسيير الرحلات الشارتر لنقل الجماهير لمؤازرة المنتخب الوطنى بمباريات كأس العالم، الأحد المقبل، إلى المدن الروسية المستضيفة لمباريات المنتخب ضد كل من أوروجواى وروسيا والسعودية.

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام لا يؤمن بما تنكره العقول، تكريما وإعلاء لدور العقل وشأنه، فهو مناط الأمر كله، وهو القدر المشترك بين الناس جميعا، فالإسلام جاء ليخاطب العقل الذى هو مناط التكليف، والعقل عصب في العقيدة الإسلامية بكل أبوابها (الإلهيات والنبوات والسمعيات)، وعصب في التشريع والأحكام وفى الآداب والفضائل والأخلاق، وهذه فطرة فطر الله الناس عليها، وفي ظل هذا فلا يمكن أن يكون ثلث الإيمان وهو السمعيات أو الإيمان باليوم الآخر وما فيه متعارض مع العقل؛ لأن صحيح النقل ورد به.

تفقد الشيخ صالح عباس ، رئيس قطاع المعاهد الازهرية ، لجنة امتحان معهد الكويتى ثانوى فتيات بالقطامية ، حيث يؤدى الطلاب امتحان الجبر والهندسة الفراغية للقسم العلمى بالشهادة الثانوية، واطمأن رئيس القطاع على معامل امتحان الشفوى، التى تنطلق يوم السبت القادم، بالإضافة إلى الحديث مع الطالبات عن مستوى الامتحانات.

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستعادة لهيبة الدولة وإنفاذً لدولة القانون.

أعلن الجيش الليبى سيطرته الكاملة على ساحل مدينة درنة، وكان الجيش الليبى تمكن من التوغل أمس الأربعاء داخل أحياء منطقة شيحا الغربية فى مدينة درنة.