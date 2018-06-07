منع الباعة الجائلين من استخدام مكبرات الصوت بمحيط لجان الخليفة

كتب ماجد تمراز

منعت القوات المسئولة عن تأمين مدرستى الحلمية التجريبية المشتركة، والمحمدية الإعدادية بنات، بمنطقة الحلمية الجديدة بحى الخليفة، الباعة الجائلين الذين يمرون من الشارع، من استخدام مكبرات الصوت بالقرب من اللجان وأثناء مرورهم، منعاً لإزعاج الطلاب أثناء تأديتهم الامتحان.

كما منع المسئولين عن التأمين بلجنة مدرسة المحمدية التجريبية، بائعة جائلة مسنة كانت تتواجد بالقرب اللجنة، من الجلوس بمحيطها.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.