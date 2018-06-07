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منع إبراهيم سعيد من السفر لسداد نفقة طليقته

الخميس، 07 يونيو 2018 01:28 م
منع إبراهيم سعيد من السفر لسداد نفقة طليقته إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم-أرشيفية
كتب: على عبد الرحمن
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قضى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بالمعادي، اليوم الخميس، بمنع اللاعب إبراهيم سعيد من السفر لعدم سداد النفقة المتجمدة.

 

تقدم محامى طليقة اللاعب إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق، هيثم السيد حمد الله، بطلب وضع إبراهيم سعيد على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، أمام محكمة أسرة المعادي، لصدور حكم قضائى ضده بالحبس رقم 196 اسرة لسنة 2017 صادر لصالح طليقته ابتسام علاء حسن.

 

وأقامت الدعوى طليقته ابتسام علاء، حيث طالبت فى الدعوى، وضع ابراهيم سعيد اللاعب على قائمة الممنوعين من السفر، وأن الطالبة كانت زوجة المعلن اليه، وأنجبت منه الطفل آدم واستصدرت ضده أحكام قضائية فى الدعوى رقم196لسنة2017 أسرة المعادي، وامتنع المعلن عن تنفيذ الحكم، وأقامت الطالبة أكثر من دعوى حبس متجمد نفقة فى الدعوى 326لسنة2016 وقد تجمدت لمبلغ 114950 جنيه، وصدر ضده حكم بالحبس 30 يوما من تاريخ القبض عليه لامتناعه عن سداد دين النفقة.

 


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