مميش: رفعنا رمل من القناة 100 ضعف الأهرامات.. وأرقام عائدات مفرحة قريبا

كتب إبراهيم حسان

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن كمية الرمال التى استخرجت من قناة السويس الجديدة أثناء حفرها كبيرة للغاية، مضيفا: " رفعنا رمل ضعف الأهرامات 100 مرة".

وأضاف مميش، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدى، عبر قناة صدى البلد، أنه فى وقت حفر قناة السويس، كانت حركة التجارة العالمية منخفضة، وأن حجم التجارة العالمية دائما فى تفاوت مستمر، لكن خطط قناة السويس تستهدف حركة التجارة العالمية، وبالفعل بدأ حجم التجارة بها يتعافى.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس حققت أعلى إيرادات لها فى التاريخ، وسيتم الإعلام عن أرقام مفرحة فى يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة.