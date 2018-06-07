مكافحة المخدرات بأسيوط تحبط محاولة إدخال 25 طربة حشيش " ماركة صابونه" لسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بأسيوط، من إحباط محاولة دخول شحنة كبيرة من مخدر الحشيش، رفقة أحد التجار بأسيوط إلى محافظة سوهاج، حيث بلغت الكمية التى تم ضبطها 25 طربة حشيش ماركة صابونة بإجمالى 6 كيلوجرامات وربع.

ترجع الواقعة، عقب ورود معلومات لإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأسيوط، أكدت التحريات صحتها، مفادها قيام "م . م" 63 سنة، عاطل وله أكثر من محل إقامة، بجلب كمية من المواد المخدرة، محاولا الدخول بها عبر الطريق الصحراوى الغربى تمهيدا لترويجها على تجار التجزئية بمحافظة سوهاج.

وعقب تقنيبن الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة على الطريق الصحراوى، وتم تشكيل فريق أمنى آخر لمتابعة تحرك الشحنة، حتى تم ضبط المتحرى عنه داخل سيارة نقل، وبتفتيشها عثر بداخلها على 25 طربة من مخدر الحشيش " ماركة صابونة" وزنت حوالى 6 كيلو وربع تقريبا.

كما تم ضبط، هاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة، وأنه كان فى طريقه لمحافظة سوهاج لتوزيع المواد المخدرة بالمحافظة لبيعها لراغبى الكيف فى العيد، وأفاد أن الهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، والمبالغ المالية من حصيلة عملية البيع، تم التحفظ على المتهم والمواد المخدرة والسيارة المستخدمة فى عملية النقل، وجار تحرير محضر بالواقعة، بدائرة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.