video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 11:41 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة 4 من أفراد الشرطة فى انفجار بباكستان

الخميس، 07 يونيو 2018 09:49 ص
مقتل وإصابة 4 من أفراد الشرطة فى انفجار بباكستان الشرطة الباكستانية ـ صورة أرشيفية
إسلام أباد (أ ش أ)
إضافة تعليق

لقى اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية حتفهما وأصيب اثنان آخران إثر وقوع انفجار بالقرب من السيارة التى كانت تقلهم فى منطقة "دير السفلى" المجاورة لوادى سوات شمال غربى باكستان.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس، أن قوات الأمن وفرق الإنقاذ هرعت إلى مكان وقوع الانفجار، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

من ناحية أخرى أجرى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اتصالا هاتفيا بقائد الجيش الباكستانى الجنرال قمر جاويد باجوا، لبحث قضية المصالحة السياسية فى أفغانستان، إلى جانب قضايا أخرى.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت قولها " أن بومبيو وباجوا بحثا - خلال الاتصال - سبل تعزيز العلاقات الأمريكية الباكستانية، وسبل تحقيق المصالحة السياسية فى أفغانستان، وأهمية استهداف كافة المسلحين والجماعات الإرهابية فى جنوب أسيا دون تمييز".

يذكر أن باكستان استضافت أول مباحثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان عام 2015، إلا أن المباحثات انتهت بإعلان كابول مقتل مؤسس الحركة الملا محمد عمر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى اندلاع النيران بحافلة شمال غرب باكستان

مقتل 3 من أفراد الشرطة فى هجوم لـ"داعش" بجنوب غرب باكستان

باكستان

القوات الباكستانيه

انفجار بباكستان

الشرطه الباكستانيه




لا تفوتك
تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة