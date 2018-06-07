مقتل وإصابة 4 من أفراد الشرطة فى انفجار بباكستان

إسلام أباد (أ ش أ)

لقى اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية حتفهما وأصيب اثنان آخران إثر وقوع انفجار بالقرب من السيارة التى كانت تقلهم فى منطقة "دير السفلى" المجاورة لوادى سوات شمال غربى باكستان.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس، أن قوات الأمن وفرق الإنقاذ هرعت إلى مكان وقوع الانفجار، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

من ناحية أخرى أجرى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اتصالا هاتفيا بقائد الجيش الباكستانى الجنرال قمر جاويد باجوا، لبحث قضية المصالحة السياسية فى أفغانستان، إلى جانب قضايا أخرى.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت قولها " أن بومبيو وباجوا بحثا - خلال الاتصال - سبل تعزيز العلاقات الأمريكية الباكستانية، وسبل تحقيق المصالحة السياسية فى أفغانستان، وأهمية استهداف كافة المسلحين والجماعات الإرهابية فى جنوب أسيا دون تمييز".

يذكر أن باكستان استضافت أول مباحثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان عام 2015، إلا أن المباحثات انتهت بإعلان كابول مقتل مؤسس الحركة الملا محمد عمر.