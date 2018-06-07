مقاتلات التحالف العربى تشن سلسلة غارات على معاقل الحوثيين بمحافظة الحديدة

عدن أ ش أ

سقط عدد من مسلحى ميليشيات الحوثى بين قتيل وجريح فى سلسلة غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربى فى مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، بجبهة الساحل الغربي.

وقالت مصادر ميدانية - وفقا لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية اليوم الخميس - " إن مقاتلات التحالف نفذت أكثر من 12 غارة استهدفت تجمعات وتعزيزات وآليات عسكرية فى مديرية برع شرقى محافظة الحديدة ".

وأضافت أن الغارات استهدفت تجمعات ومواقع ومعدات عسكرية للمتمردين فى مزارع بمديرية الدريهمى أحالها الحوثيون الى ثكنات عسكرية ومخابئ لمعداتهم العسكرية، كما قصف الطيران مواقع وتجمعات وآليات عسكرية للمتمردين فى مديرية اللحية بالحديدة.

وتزامنت الغارات مع مواجهات بين المقاومة الوطنية اليمنية والمتمردين الحوثيين فى مديرية التحيتا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن مئات المقاتلين يتدفقون إلى مدينة الحديدة بعد أن حشدتهم مليشيات الحوثى من مختلف المحافظات التى لاتزال تسيطر عليها، وأنها دفعت بهؤلاء المقاتلين إلى المناطق المتاخمة لمنطقة الطائف والنخيلة والشجيرة فى مديرية الدريهمي، فيما نشرت آخرين فى مناطق سكنية وفنادق ومواقع حكومية داخل مدينة الحديدة وفى الدريهمي، متخذة من السكان والمنشآت العامة والخاصة دروعا بشرية.