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مصطفى مدبولى ترند على تويتر بعد اختياره لتشكيل الحكومة.. ومغردون: الدينامو

الخميس، 07 يونيو 2018 06:11 م
مصطفى مدبولى ترند على تويتر بعد اختياره لتشكيل الحكومة.. ومغردون: الدينامو المهندس مصطفى مدبولى
كتبت ريهام عبد الله
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أبدى رواد موقع التدوين المصغر تويتر، اهتمامًا كبيرًا باختيار المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل المستقيلة، لتشكيل الحكومة الجديدة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وغرد عدد من الإعلاميين للترحيب باختيار مصطفى مدبولى خلفًا لشريف إسماعيل، وقال الإعلامى خيرى رمضان: "أتمنى التوفيق للدكتور مصطفى لأنه مخلص وناجح وشريف وصغير فى العمر، دعونا ندعمه ونرى تجربته مكتملة وشكرًا للمحترم د. شريف إسماعيل"، فيما غرد الإعلامى عمرو أديب عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "المهندس مصطفى مدبولى رجل محترم ومجتهد ونسبيًا صغير فى السن وأثبت نجاح فى عمله اختيار موفق ربنا يوفقه الحمل ثقيل جدًا".

 

خيرى رمضان
خيرى رمضان

 

عمرو أديب
عمرو أديب

 

ودشن رواد تويتر هاشتاج "مصطفى مدبولى" وبدأوا فى التغريد عبر الهاشتاج، وهو ما منحه مركزًا متقدمًا بين الأكثر تداولاً، وحصل على مركز متقدم فى الترند المصرى، اليوم الخميس، على خلفية اختياره لتشكيل الحكومة الجديدة.

 

الترند المصرى
الترند المصرى

 

وقال المدون مصطفى جعفر: "الرجل المناسب فى المكان المناسب"، وغردت المدونة غادة، قائلة: "أبويا بقاله سنة بيقولى أن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الجاى".

 

تعليقات رواد تويتر
تعليقات رواد تويتر

 

تغريدات رواد توينتر
تغريدات رواد توينر

 

وغرد محمد، "مصطفى مدبولى كفاءة، وسى فى مشرف"، وقال إسلام محمد، "شكرا شريف إسماعيل، المجتهد جدا مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء"، وغرد أحمد منصور محمد: "وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء، اختيار متوقع ومناسب وبأمانة الراجل ده له مجهود كبير فى كل المشروعات اللي تمت الفترة اللي فاتت.. رجل كفء نشيط عمره 52 عام دكتوراه فى الهندسة المعمارية، ربنا يوفقه ويلبى تطلعات الشعب المصرى بإذن الله"، وقال مغرد آخر: "مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء، الرجل الدينامو فى الحكومة المصرية".

 

تغريدات مرتادى تويتر
تغريدات مرتادى تويتر

 

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

 

هاشتاج مصطفى مدبولى
هاشتاج مصطفى مدبولى

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الفلاح الفصيح

دعواتنا المخلصه لسيادتك بالتوفيق بإذن الله عز وجل

وان تكون ولايتك بدايه الانفراجه التي يتمناها ويستحقها المواطن بعد طول انتظار

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