مصرع 10 أشخاص فى تحطم طائرة أثناء قيامها برحلة داخلية بكينيا

رويترز

قال مسؤول حكومى كبير فى كينيا اليوم الخميس إن ثمانية ركاب وطيارا ومساعده لقوا مصرعهم عندما تحطمت طائرة أثناء قيامها برحلة داخلية إلى العاصمة نيروبى فى وقت متأخر الثلاثاء الماضى.

وكانت الطائرة التى تشغلها شركة فلاى ساكس المحلية، وهى من طراز سيسنا كارافان، فقدت الاتصال مع برج المراقبة قبل دقائق من الموعد المحدد لهبوطها فى مطار جومو كينياتا الدولى قادمة من كيتالى وهى بلدة زراعية فى غرب البلاد.

وقال بول مارينجا، الأمين العام لوزارة النقل، إن فرق البحث الجوى رصدت حطام الطائرة ذات المحرك الواحد على جرف عند قمة جبل أبيردار رانج فى وسط كينيا.

وأضاف فى مؤتمر صحفى "تم إرسال فريق برى من المتخصصين العسكريين فى عمليات الإنقاذ الجبلية إلى الموقع"، مضيفا أن حطام الطائرة رصد على منطقة غابات كثيفة على الجبل.

وقال مارينجا فى مؤتمر صحفى ثان إن فريق البحث وصل إلى الموقع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلى وتحقق من مقتل كل من كانوا على متن الطائرة.

وأضاف "لا يوجد ناجون. تم إبلاغ أسر الركاب والطاقم". وذكر أن السلطات فتحت تحقيقا فى الحادث.

وقال بيان حكومى إن الرئيس أوهورو كينياتا عرض على أسر الضحايا المساعدة.

وأظهرت صور أذاعتها محطات الأخبار التلفزيونية المحلية الطائرة وقد تحطمت تماما عند ارتطامها بالأرض.

ونما النقل الجوى الداخلى فى السنوات الأخيرة مع توسع الاقتصاد، ودشنت الخطوط الجوية الكينية شركة طيران داخلية منخفضة التكلفة تدعى (جامبو جيت) عام 2014