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مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم موتوسيكل وسيارة ربع نقل بأسيوط

الخميس، 07 يونيو 2018 07:44 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم موتوسيكل وسيارة ربع نقل بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط: محمود عجمى
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لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر إثر حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ربع نقل، اليوم الخميس، بقرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم فى أسيوط.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بوقوع حادث موتوسيكل مع سيارة ربع نقل ووجود وفيات ومصابين.

وبانتقال سيارات الإسعاف تبين مصرع "محمود.ج.ع-17عامًا"، وإصابة "على.ج.ع-17 عامًا"، مقيمين قرية العزايزة، نتيجة تصادم دراجة موتوسيكل بسيارة ربع نقل على طريق قريتى العزايزة-العامرى، وجارى تحرر المحضر اللازم والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

 

 


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