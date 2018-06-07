مساعد وزير الداخلية: مصر ستظل واحة للأمن ونولى اهتماما بشبابنا

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء عادل رشاد مساعد وزير الداخلية للأمن ، ان مصر ستظل واحة للامن والأمان، ونسعى لتحقيق العمل الوطنى باشراف اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية.

وتابع مساعد وزير الداخلية فى كلمة له ، نمتلك 65 ‎%‎ شباب من المجتمع ، لذا بات الاهتمام بهم ضروريا، وتم اقامة الدورة الرمضانية بالاشتراك مع الجامعات المصرية.

واختتمت وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، فاعليات الدورة الرمضانية المقامة باتحاد الشرطة الرياضي، والذى يشارك فيها فرق رياضية ممثلة لإدارات وقطاعات شرطية وجامعات مصرية.

وحضر المباراة النهائية عدداً من قيادات وزارة الداخلية، بينهم اللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لشئون الاعلام واللواء احمد الحسينى مساعد وزير الداخلية للرعاية الاجتماعية واللواء سيد حبال مساعد وزير الداخلية لقوات الامن ومسئولى وزارة التعليم العالى والجامعات المصرية.

وبدوره، أكد اللواء آسر نجم الدين مساعد وزير الداخلية مدير اتحاد الشرطة الرياضي، أن الهدف من الدورة الرمضانية خلق نوع من التقارب بين الشباب.