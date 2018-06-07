مسابقة شبابية للأفكار والمشروعات الصغيرة لتوعية الشباب بريادة الأعمال

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نظم مجموعة من شباب الجامعات والمعاهد، مسابقة للشباب المصرى حول أفكار المشروعات الصغيرة ومشاركة القيادة السياسية فى تنمية والنهوض بمصر.

وقال الشاب المصرى محمد حازم العمدة، الطالب بكلية هندسة ميكانيكا بالجامعة الأمريكية، إن الشباب المصرى بمختلف الجامعات والمعاهد المشاركون فى هذه المسابقة قد انتهوا من الأفكار والمشروعات الصغيرة التى تساعد على تنمية المجتمع وتشارك القيادية السياسية فى النهوض بمصر.

وأضاف :" هذه المسابقة تأتى ضمن توعية الشباب لريادة الأعمال" مشيرا إلى أن مثل هذه المشروعات تساعد المواطن المصرى والدولة المصرية فى تنمية وبناء مصر بأفكار خارج الصندوق، مؤكدا أن الشباب المصرى هم المستقبل وبهم ستنهض مصر".



جانب من المسابقه



شباب المسابقة