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الخميس، 07 يونيو 2018 11:37 م
خالد صلاح
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مسابقة شبابية للأفكار والمشروعات الصغيرة لتوعية الشباب بريادة الأعمال

الخميس، 07 يونيو 2018 10:56 م
مسابقة شبابية للأفكار والمشروعات الصغيرة لتوعية الشباب بريادة الأعمال جانب من المسابقة
كامل كامل
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نظم مجموعة من شباب الجامعات والمعاهد، مسابقة للشباب المصرى حول أفكار المشروعات الصغيرة ومشاركة القيادة السياسية فى تنمية والنهوض بمصر.

وقال الشاب المصرى محمد حازم العمدة،  الطالب بكلية هندسة ميكانيكا بالجامعة الأمريكية، إن  الشباب المصرى بمختلف الجامعات والمعاهد المشاركون فى هذه المسابقة قد انتهوا من الأفكار والمشروعات الصغيرة  التى تساعد على تنمية المجتمع وتشارك القيادية السياسية فى النهوض بمصر.

وأضاف :" هذه المسابقة تأتى ضمن توعية الشباب لريادة الأعمال" مشيرا إلى أن مثل هذه المشروعات تساعد المواطن المصرى والدولة المصرية فى تنمية وبناء مصر بأفكار خارج الصندوق، مؤكدا أن الشباب المصرى هم المستقبل وبهم ستنهض مصر".

جانب من المسابقه
جانب من المسابقه

 

شباب المسابقة
شباب المسابقة

 

شباب مشارك فى مسابقة المشروعات الصغيرة
شباب مشارك فى مسابقة المشروعات الصغيرة

 


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