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الخميس، 07 يونيو 2018 07:09 م
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مدير صندوق مكافحة الإدمان: الإقبال على العلاج زاد 400% بسبب حملة محمد صلاح

الخميس، 07 يونيو 2018 06:37 م
مدير صندوق مكافحة الإدمان: الإقبال على العلاج زاد 400% بسبب حملة محمد صلاح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، أن التفاعل مع الخط الساخن لمكافحة الإدمان زاد بنسبة 400% بسبب إعلان محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، حيث يعتبره الشباب قدوة.

 

وأضاف عثمان، خلال ملتقى شباب الجزيرة، أن 7% من طلاب الثانوية العامة مدمنون، مضيفًا أن الصندوق لديه 22 مستشفى تعالج الإدمان حاليًا.

 

وأشار إلى أن حملة محمد صلاح حققت نجاحًا كبيرًا، وتم التفاعل معنا من قبل التليفزيون الصينى باعتبارها حملة رائدةن وأن محمد صلاح قدوة للشباب.

 

وأوضح أن 11 وزارة مشاركة فى حملة مكافحة المخدرات، مضيفًا أن الحملة يوجد بها 36 ألف متطوع، كما يوجد تعاون مع الإدارة العامة للمرور للكشف عن السائقين بشكل مفاجئ، كما سيتم الدفع بقانون إلى مجلس النواب لرعاية المدمنين وعلاجهم، حيث يوجد مرصد إعلامى لرصد حالات الإدمان.

 


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عمرو عثمان

مكافحة الادمان

محمد صلاح




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