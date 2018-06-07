محكمة سويدية تقضى بسجن منفذ هجوم ستوكهولم مدى الحياة

رويترز

قضت محكمة سويدية اليوم الخميس بسجن الأوزبكى رحمت عقيلوف مدى الحياة لإدانته بقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين عندما دهس مارة بشاحنة مسروقة فى أحد شوارع ستوكهولم المزدحمة فى أبريل 2017.

وكان عقيلوف تقدم بطلب للجوء لكن السلطات رفضت طلبه.

وقالت محكمة ستوكهولم الجزئية فى بيان "المتهم مذنب، ضمن سلسلة جرائم أخرى، بارتكاب جريمة القتل المتصلة بالإرهاب فى خمس قضايا، والعقوبة التى تقررت عليه هى السجن مدى الحياة".

وفى السابع من أبريل نيسان من العام الماضى سطا عقيلوف على شاحنة لنقل الجعة من أمام أحد المطاعم فى وسط ستوكهولم وقادها مسرعا لمسافة 500 متر فى شارع مخصص للمشاة ودهس متسوقين قبل أن يصطدم بأحد المتاجر.

وألقت الشرطة القبض عليه فى اليوم ذاته بعدما كشفت كاميرات المراقبة هويته وسرعان ما اعترف بأنه قائد الشاحنة. وخلال محاكمته قال إنه أراد أن يعاقب السويد على دورها فى القتال ضد تنظيم داعش.