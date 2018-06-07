محكمة بلجيكية تقضى بسجن جزائرى 5 سنوات وتغريمه 8 ألاف يورو لانضمامه لداعش

كتب: أحمد علوى

حكمت محكمة بلجيكية على جزائرى من بلدة ديلبيك بالسجن لمدة خمس سنوات، بسبب قتاله فى صفوف تنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا، كما فرض القاضى عليه غرامة قدرها 8000 يورو وأمر بالاحتجاز الفورى له.

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، أنه فى ديسمبر 2015 ، تلقت الشرطة معلومات حول رجل من ديلبيك ورد أنه غادر للقتال فى صفوف داعش فى العراق أو سوريا.

واستجوبت الشرطة عائلته، لكنهم زعموا أنه عاد إلى الجزائر حيث مسقط رأسه، وقد تخلى عن زوجته وأطفاله، ومع ذلك، اكتشف التحقيق أنه لم يسافر إلى الجزائر وأنه من المحتمل أنه دخل سوريا سرا عبر تركيا، وعلاوة على ذلك، فقد أظهر الرجل أدلة على أنه أصبح متطرفا قبل مغادرته إلى سوريا، حيث كان يوبخ النساء فى عمله لعدم ارتدائهن البرقع ورفض مصافحتهن.

ووفقا للسلطات القضائية، عثرت الشرطة على أدلة قاطعة خلال تفتيش منزله، حيث عثر على شريحة ذاكرة فى غرفة نوم ابنه الأكبر تحتوى على صور فوتوغرافية ، أظهرت إحداها الرجل الذى مرتدياً ملابس داعش ويحمل بندقية AK47 ، وتقول السلطات القضائية الفيدرالية أن الصورة التقطت فى مدينة الفلوجة العراقية.