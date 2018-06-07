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لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بانتهاك الهدنة وقصف أراضيها

الخميس، 07 يونيو 2018 09:28 ص
لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بانتهاك الهدنة وقصف أراضيها الجيش الأوكرانى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد اليوم الخميس، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها خمس مرات خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وقال المتحدث الرسمى باسم الشرطة فى جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية : إن"القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة خمس مرات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة باستخدام مدافع الهاون من عيار 82 ملم وعربات المشاة القتالية وقاذفات القنابل والأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وأضاف أن مواقع الشرطة الشعبية بالقرب من قرى بانكوفكا وكالينوفو ومولوديجنويه، لازوفويه ودونيتسكيى تعرضت للقصف، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق حوالى 25 قذيفة باتجاه أراضى الجمهورية لم تسفر عن إصابات فى صفوف المدنيين والعسكريين.

وكانت هدنة جديدة تحت مسمى "عيد الفصح" قد دخلت فى مارس الماضى حيز التنفيذ فى دونباس، لكن أطراف النزاع يواصلون تبادل الاتهامات بانتهاك الهدنة.

 


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