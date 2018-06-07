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قوات الشرطة تكثف عمليات التمشيط بمحيط كنترولى الخديوية والحلمية القديمة

الخميس، 07 يونيو 2018 08:44 ص
قوات الشرطة تكثف عمليات التمشيط بمحيط كنترولى الخديوية والحلمية القديمة امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب ــ ماجد تمراز
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كثفت قوات الشرطة التابعة إلى قسمى شرطة السيدة زينب والدرب الأحمر عمليات التمشيط بمحيط لجان مدارس البهيئة البرهانية الإعدادية بنات، والمحمدية الإعدادية بنات، والمحمدية التجريبية المشتركة والحلمية التجريبية المشتركة، فضلاً عن المرور المكثف بمحيط الكنترول بمدارس الخديوية الثانوية بنين والحلمية القديمة الإعدادية بنين، وكنترول السنية الثانوية بنات، وذلك مع اقتراب دخول الطلاب لأداء امتحانى اللغة الثانية والتربية الوطنية.

وشملت قوات أعمال التمشيط مرور سيارتين شرطة واحدة كبيرة وأخرى عادية بكل شارع يضم لجان ثانوية عامة، فضلاً عن قوات التأمين المتنقلة التى تمشط محيط اللجان باستخدام الكلاب للتأكد من تأمينها، بالإضافة إلى القوة الثابتة المسئولة عن تأمين كل لجنة وكنترول بهذه المناطق.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر  الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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