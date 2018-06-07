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الخميس، 07 يونيو 2018 06:09 م
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قنبلة يدوية لعبة تتسبب فى إخلاء نقطة أمنية داخل مطار فى هيوستون الأمريكية

الخميس، 07 يونيو 2018 04:33 م
قنبلة يدوية لعبة تتسبب فى إخلاء نقطة أمنية داخل مطار فى هيوستون الأمريكية قنبلة يدوية
رويترز
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قال مسؤولون فى مطار بمدينة هيوستون الأمريكية إن منطقة تفتيش أمنية داخل المطار تم إخلاؤها مؤقتا صباح اليوم الخميس بعد أن رصد الفحص الأمنى شيئا بدا وكأنه قنبلة يدوية داخل حقيبة مسافر، ثم تبين لاحقا أنها مجرد لعبة.

وقال بيل بيجلى المتحدث باسم إدارة شبكة مطارات هيوستون إن مسؤولين من إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية رصدوا الحقيبة التى تحتوى على الشيء المشبوه فى حوالى الساعة 4:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0930 بتوقيت جرينتش) لدى مرورها داخل جهاز الفحص بالأشعة السينية فى مطار وليام بي. هوبي.

وأضاف أنه تم إجلاء المسافرين على الفور. وفحص خبراء المفرقعات بشرطة هيوستون الشيء المشبوه.

وقال بيجلى فى مقابلة بالهاتف "تبين أنها لعبة على شكل قنبلة يدوية وضعها صغير فى حقائبهم لكننا لم نكن نعرف ذلك فتم تفعيل الإجراءات الاعتيادية فورا".

ولم يرد المسؤولون بقسم شرطة هيوستون على طلبات للتعليق.

وأظهرت صور نشرت على تويتر مئات المسافرين المتجمعين على بعد 60 مترا تقريبا من نقطة التفتيش الأمنية فى ردهة المطار، فى انتظار استئناف عمليات فحص الأمتعة.


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