قانون فرنسى لمنع استخدام المحمول بين الأطفال داخل المدارس

كتب - بيشوى رمزى - رويترز

قانون جديد، تسعى الحكومة الفرنسية إلى تمريره عبر البرلمان، في الأيام القادمة، لحظر استخدام التليفون المحمول بين الأطفال داخل المدارس، وهو الإجراء الذي يهدف إلى مكافحة حالة التشتت التى يعانيها الطلاب داخل الفصول.

ويأمل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بتمرير سريع للقانون عبر البرلمان الفرنسى، حتى يتم تطبيقه قبل بداية العام الدراسى فى سبتمبر القادم، خاصة وأن حزبه يحظى بأغلبية كبيرة داخل البرلمان.

من جانبه، علق وزير التعليم الفرنسى جان ميشيل بلانكر أن الهواتف المحمولة تمثل طفرة كبيرة في عالم التكنلوجيا، لكنها لا ينبغى أن تحتكر حياة الأطفال، موضحا أن التركيز فى الدراسة تبدو الأولوية القصوى لهؤلاء الأطفال.

وأضاف "لا يمكننا أن نجد طريقا لتحقيق التقدم التكنولوجى، إذا كان لدينا جيل لا يجيد القراءة والكتابة والعد، واحترام الأخرين، والعمل كجزء من فريق."