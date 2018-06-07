فيديو.. تشييع جثمان الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام من كنيسة مارجرجس القللى

كتب – إبراهيم سعيد

شيع جثمان الإعلامى أمجد الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام بليغ من كنيسة مارجرجس بمنطقة القللى برمسيس، بعد انتهاء صلاة الجناز على روحه بحضور عائلته ومجموعة من أصدقائه.

وشارك فى صلاة الجناز كل من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون، والإعلامى إبراهيم حجازى، ورئيس قطاع الأمن اللواء محمد عبد الجواد، وخالد مهنى رئيس قطاع الأخبار السابق.

وكان الراحل توفى أمس الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة صحية، ومن المقرر أن يقام عزاء الراحل مساء اليوم الخميس بكنيسة مارجرجس بمنطقة القللى.