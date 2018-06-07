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فضيحة قطرية جديدة.. 300 ألف دولار شهريا من الدوحة لشركة أمريكية لتحسين صورتها

الخميس، 07 يونيو 2018 10:05 م
فضيحة قطرية جديدة.. 300 ألف دولار شهريا من الدوحة لشركة أمريكية لتحسين صورتها تميم بن حمد
(رويترز)
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يوما وراء يوم، تنكشف الفضائح القطرية واحدة تلو الأخرى، وتعمل الدوحة دائما على تحسين صورتها لدى المجتمع الدولى مستخدمة أموالا طائلة.

الأموال القطرية الحرام، دُفعت لشركات أمريكية وغربية من أجل الدفاع عن الدوحة وتحسن صورتها المشبوهة بدعم الجماعات الإرهابية والمسلحة فى الشرق والغرب.

اليوم الخميس، قالت شركة علاقات عامة أمريكية، أنها أنهت عملها لصالح قطر بعد أن أقام جامع تبرعات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب دعوى قضائية ضدها استنادا إلى مزاعم عن ضلوعها فى مساعدة الدوحة على اختراق رسائله الإلكترونية.

وكشفت شركة ستونينجتون ستراتيجيز، التى لديها عقد بقيمة 300 ألف دولار شهريا مع قطر للدفاع عن مصالحها، عن القرار فى تغريدة لرئيسها التنفيذى نيكولاس موزين.

وقال موزين فى تغريدة "ستونينجتون ستراتيجيز لم تعد تمثل دولة قطر، أنا فخور بالعمل الذى قمنا به من أجل تعزيز روابط قطر الدفاعية والاقتصادية مع الولايات المتحدة".

 

 


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