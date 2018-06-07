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طلاب بالثانوية العامة بالجيزة: امتحان الفرنساوى سهل والألمانى صعب

الخميس، 07 يونيو 2018 11:43 ص
طلاب بالثانوية العامة بالجيزة: امتحان الفرنساوى سهل والألمانى صعب امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب سيد الخلفاوى
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عبر عدد من طلبة الثانوية العامة، الذين أنهوا منذ قليل امتحان اللغة الأجنبية الثانية، عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة الفرنسية، وأنه كان فى مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف أحد الطلاب بمدرسة الجيزة الإعداية بنين بحى جنوب الجيزة، أن امتحان اللغة الألمانية كان له نوعا من الصعوبة وأن عدد كبير من الطلاب اشتكوا من صعوبته.

يذكر أن طلبة الثانوية العامة يمتحنون اليوم اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

الالماني

الفرنساوي

امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

لجان الثانوية




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