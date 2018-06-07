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طلاب الثانوية العامة يؤكدون سهولة امتحان اللغة الفرنسية

الخميس، 07 يونيو 2018 11:11 ص
طلاب الثانوية العامة يؤكدون سهولة امتحان اللغة الفرنسية امتحانات الثانوية العامة 2018
كتبت آية دعبس
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أكد عدد من طلاب لجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، بمدينة 6 أكتوبر سهولة امتحان مادة اللغة الفرنسية، مشيرين إلى أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 

 


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