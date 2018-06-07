ضبط 6 أطنان مواد غذائية فاسدة داخل مصنع بـ6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالتحفظ على 6 أطنان مواد غذائية، تم ضبطها مؤخرًا داخل أحد المصانع بمدينة 6 أكتوبر، وعرضها على لجنة ثلاثية مشكلة من وزارة الصحة لفحصها، وكتابة تقرير وافٍ عنها تمهيدًا لاتخاذ قرار بإعدامها حال التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك، وطلبت تحريات مباحث التموين حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تصنيع مواد غذائية بمدينة 6 أكتوبر باستخدام مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبمداهمة المصنع تم القبض على المدير المسئول وبحوزته 6 أطنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.