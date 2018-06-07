video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 01:53 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط 3.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش و625 جرام هيروين و 3600 قرص مخدر

الخميس، 07 يونيو 2018 01:47 م
ضبط 3.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش و625 جرام هيروين و 3600 قرص مخدر مخدرات
تامر البطريقي
إضافة تعليق

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن عن ضبط "3.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 625 جراما لمخدر الهيروين ، 3600 قرص مخدر"

كما أسفرت الحملة عن ضبط محمود.ش.ع- مواليد 1984- عاطل ، محمد.ع.ع – مواليد 1991 – عاطل ، وذلك فى كمين أعد لضبطهما بالتنسيق مع أمن الشرقية أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما (1500 قرص مخدر، محمد.أ.م – مواليد 1968، محمود.م.أ – مواليد 1994 ، محمود.م.م – مواليد 1999 وذلك بالتنسيق مع أمن الشرقية حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية وبحوزتهم (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، صابر.ع.ع- مواليد 1978- عاطل ، وذلك فى كمين أعد لضبطه بالتنسيق مع أمن أسيوط أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش"، وإبراهيم.أ.م – مواليد 1992 عاطل ، وذلك بالتنسيق مع أمن الدقهلية حال تواجده بدائرة مركز شرطة أجا ، وبحوزته (125 جرام لمخدر الهيروين).

فيما تمكنت مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة  والخانكة بمديرية أمن القليوبية من ضبط محمد.أ.م – سن 30 – عاطل ، وذلك حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (2100 قرص مخدر)، وأيمن.س.ع.م – سن 40 – عاطل ، سبق إتهامه فى 6 قضايا "مخدرات" ، المدعو/على.ن.ع – سن 42 ، وذلك فى كمين أعد لضبطهما أثناء إستقلالهما سيارة بدائرة المركز ، وبحوزتهما (500 جرام لمخد الهيروين).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 19 شخصًا فى حادثى تصادم بأسوان

مصرع شخصين فى حادث تصادم بالطريق الساحلى بالإسكندرية

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الكورنيش بالإسكندرية

حوادث

اخبار حوادث مصر

اخبار الحوادث




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة