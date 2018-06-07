ضبط 3.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش و625 جرام هيروين و 3600 قرص مخدر

تامر البطريقي

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن عن ضبط "3.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 625 جراما لمخدر الهيروين ، 3600 قرص مخدر"

كما أسفرت الحملة عن ضبط محمود.ش.ع- مواليد 1984- عاطل ، محمد.ع.ع – مواليد 1991 – عاطل ، وذلك فى كمين أعد لضبطهما بالتنسيق مع أمن الشرقية أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما (1500 قرص مخدر، محمد.أ.م – مواليد 1968، محمود.م.أ – مواليد 1994 ، محمود.م.م – مواليد 1999 وذلك بالتنسيق مع أمن الشرقية حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية وبحوزتهم (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، صابر.ع.ع- مواليد 1978- عاطل ، وذلك فى كمين أعد لضبطه بالتنسيق مع أمن أسيوط أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش"، وإبراهيم.أ.م – مواليد 1992 عاطل ، وذلك بالتنسيق مع أمن الدقهلية حال تواجده بدائرة مركز شرطة أجا ، وبحوزته (125 جرام لمخدر الهيروين).

فيما تمكنت مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة والخانكة بمديرية أمن القليوبية من ضبط محمد.أ.م – سن 30 – عاطل ، وذلك حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (2100 قرص مخدر)، وأيمن.س.ع.م – سن 40 – عاطل ، سبق إتهامه فى 6 قضايا "مخدرات" ، المدعو/على.ن.ع – سن 42 ، وذلك فى كمين أعد لضبطهما أثناء إستقلالهما سيارة بدائرة المركز ، وبحوزتهما (500 جرام لمخد الهيروين).