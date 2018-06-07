ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 20 ألف قرص مخدر قبل ترويجها فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منوف، بمديرية أمن المنوفية، من ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة القسم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة منوف، بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط كل من " ع ج م " فنى، و "ع ا ع" سائق، و"ع س ع" صاحب محل ملابس، أثناء تواجدهم بمدينة منوف مستقلين سيارة قيادة الثانى، وبحوزتهم 20 ألف قرص لعقار الترمادول المخدر بقصد الاتجار، ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر اللازم .