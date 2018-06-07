ضبط 170 قضية مخدرات من الـ"حشيش والأفيون والاستروكس" بالمحافظات

محمد إبراهيم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط 170 قضية مخدرات، و78 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتنفيذ 73318 حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابي، أبرزها كمية من مخدر البانجو وزنت 14,765كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,095 كيلو جرام.

وأيضا كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,443 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 1,580 كيلو جرام، بالاضافة إلى كمية من مخدر الإستروكس وزنت 445 جرام، و كمية من مخدر الفودو وزنت 315 جرام، و 112998 قرص مخدر.